Muzinich & Co lance sa stratégie Aviation Senior Secured

(AOF) - Muzinich & Co a annoncé le lancement de sa stratégie Aviation Senior Secured, à hauteur de 300 millions de dollars. Cette stratégie a suscité l'intérêt d'investisseurs institutionnels européens qui en ont fourni le capital et vise une capacité globale de 1,5 milliard de dollars. Elle vise à obtenir des rendements ajustés du risque et des revenus attractifs en cherchant à fournir aux compagnies aériennes et aux sociétés de crédit-bail internationales un financement de la dette aéronautique.

Brian Lau, gérant, a commenté : " Pour les investisseurs qui sont soit de nouveaux entrants, soit sous-pondérés dans cette classe d'actifs, la pandémie a créé un point d'entrée attractif avec un potentiel de performance accru sur des compagnies aériennes et des actifs de haute qualité.