Muzinich & Co lance Muzinich Global Fixed Maturity 2027

Tatjana Greil Castro, Co-responsable des marchés publics, a commenté : " La hausse des taux d'intérêt a entraîné le retour des ' rendements ' dans le paysage obligataire. Les rendements du segment Investment Grade offrent donc désormais une opportunité intéressante de portage et de revenu sans qu'il soit nécessaire d'augmenter le profil de risque du crédit ".

En outre, le processus d'investissement du fonds prend en compte les considérations environnementales et/ou sociales et, par conséquent, est classé dans l'Article 8 du règlement SFDR.

Le fonds cherche à investir dans un portefeuille largement diversifié d'obligations dont l'échéance est similaire à celle de la date cible du 31 décembre 2027 ou à moins d'un an de la date cible. Il privilégie la qualité et doit maintenir en permanence une notation Investment Grade.

(AOF) - Muzinich & Co. annonce le lancement du fonds Muzinich Global Fixed Maturity 2027. Géré par une équipe d'investissement expérimentée dirigée par Tatjana Greil Castro, ce fonds devrait être lancé dans la seconde moitié du mois d'avril avec une période de souscription jusqu’en septembre 2023. Il investit principalement dans des obligations Investment Grade internationales, avec un focus sur l’Europe. Il peut également investir dans des obligations High Yield afin d'accroître le potentiel de performance.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.