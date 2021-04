Muzinich & Co. annonce le troisième closing du fondsPan-European II Private Debt

Kirsten Bode, Co-responsable de la dette privée paneuropéenne a déclaré : "L'intérêt des investisseurs pour la dette privée ne cesse de croître, car il s'agit de l'une des classes d'actifs susceptibles d'offrir un rendement supérieur à celui des investissements obligataires traditionnels. En tant que l'un des rares prêteurs privés concentrés sur le marché des PME-ETIs, nous pensons que nos équipes locales sont idéalement positionnées pour déceler des opportunités au sein d'un marché à la fois large et diversifié, qui peut générer des performances attractives pour nos investisseurs."

(AOF) - Muzinich & Co. a annoncé le troisième closing de son fonds Muzinich Pan-European II Private Debt à 342 millions d'euros. Le fonds se concentre sur le financement de la croissance des PME-ETIs dans le cadre de leurs projets d'acquisitions, d'expansions ou de transitions pour des entreprises familiales ou détenues par leurs fondateurs. Il fait suite au closing réussi du premier fonds Pan-European Private Debt en 2018, pour un montant de 706,5 millions d'euros.

