Muzinich Bondyield ESG Fund a changé de nom

(AOF) - Muzinich & Co. a annoncé le changement de nom du " Muzinich Bondyield ESG Fund " en " Muzinich Sustainable Credit Fund ", en mettant davantage l'accent sur le changement climatique. Ce changement, en vigueur à compter du 1er avril 2020, a été effectué pour mieux refléter le souci croissant des investisseurs à la prise de mesures par rapport au changement climatique. Cela intervient alors que Muzinich intensifie toujours plus son approche liée à l'investissement durable.

Lorsque le fonds a été lancé il y a près de dix ans, peu d'investisseurs étaient aussi concentrés sur le changement climatique qu'aujourd'hui.

Ainsi, le fonds propose un reporting détaillé sur son bilan carbone. En plus d'intégrer les données climatiques et ESG dans son processus de recherche de crédit, Muzinich exclut les entreprises qui tirent des revenus du charbon, des sables bitumineux et du gaz de schiste ou " fracturation " aux côtés des exclusions habituelles et de la sélection ESG " best-in-class ".