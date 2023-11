Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mutares: va faire l'acquisition de Stuart auprès de Geopost information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 17:19









(CercleFinance.com) - Mutares annonce avoir conclu l'acquisition de SRT Group ('Stuart') auprès de Geopost SA.



Stuart viendra renforcer le segment des Biens et Services grâce à cette nouvelle plateforme, tout en augmentant la présence de Mutares en Europe dans les secteurs de la logistique et du transport.



Stuart est un leader européen de la livraison urbaine instantanée, et notamment sur les segments de l'épicerie et de l'alimentation, avec des livraisons le jour-même ou programmées à horaire fixe le lendemain.



Grâce à son solide réseau de livraison, Stuart opère dans plus de 100 grandes villes européennes et a généré plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022.



Mutares a pour objectif clair de développer les activités de Stuart, en mettant tout particulièrement l'accent sur les solutions durables de livraison dans les environnements urbains et en renforçant la position concurrentielle de l'entreprise.





