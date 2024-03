Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mutares: finalise l'acquisition de Temakinho information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Mutares SE & Co annonce avoir finalisé avec succès l'acquisition de Temakinho auprès de Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione (' Cigierre '), détenue par des fonds conseillés par BC Partners.



La société renforcera le segment Retail & Food en tant que nouvelle plateforme d'investissement.



Temakinho est une chaîne de restaurants proposant des sushis, des plats de viande et des boissons japonais-brésiliens haut de gamme à travers 10 restaurants en gestion directe situés en Italie (Milan, Rome, Bologne et Florence) ainsi que trois restaurants franchisés dans les aéroports italiens (2 à Rome Fiumicino et 1 à Milan Linate) et une franchise à Lyon.



Temakinho emploie 160 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'env. 20 millions d'euros en 2022.



Avec Temakinho, Mutares entre sur un marché attractif dans le secteur de la distribution alimentaire haut de gamme.









Valeurs associées MUTARES XETRA -5.14%