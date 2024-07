Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mutares: conclut la vente de Repartim à un investisseur information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 15:51









(CercleFinance.com) - Mutares SE & Co. annonce avoir conclu avec succès la vente de la société Repartim, spécialiste français de la réparation à domicile, à un investisseur institutionnel.



Le groupe Repartim a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 33 millions d'euros en 2023 et emploie actuellement autour de 350 salariés dans toute la France.



Après son acquisition auprès de la société Belron en 2021 et un vaste programme d'amélioration opérationnelle, la qualité de service avait été améliorée avec succès, souligne Mutares qui ajoute que l'acquisition du concurrent Sin&Tec avait aussi permis à Repartim d'augmenter sa clientèle.





