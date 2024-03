Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mutares: cède Frigoscandia à la société Dachser information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Mutares SE & Co. annonce avoir vendu avec succès sa société de portefeuille Frigoscandia à Dachser, un leader mondial logistique de groupage.



Basée à Helsingborg (Suède), Frigoscandia est un fournisseur de services complets de logistique à température contrôlée sur le marché nordique.

L'entreprise a généré plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.



Après l'acquisition par Mutares en 2021 auprès de Posten Norge, Frigoscandia a réalisé un réalignement réussi et a consolidé sa position d'acteur leader dans les pays nordiques secteur de la logistique sous température dirigée.



Frigoscandia renforcera la position de Dachser dans la logistique alimentaire dans les pays nordiques.





