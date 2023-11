Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mutares: accord pour l'acquisition de PRINZ Kinematics information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 13:01









(CercleFinance.com) - Mutares annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de PRINZ Kinematics GmbH auprès d'AL-KO.



La finalisation de la transaction est attendue au quatrième trimestre 2023.



PRINZ est l'un des principaux fournisseurs automobiles mondiaux de systèmes cinématiques, spécialisé dans le développement et la production de charnières, principalement utilisées dans les portes de véhicules, les hayons et les capots moteur pour les clients OEM haut de gamme.



Fondée en 1985, la société a son siège à Stromberg, en Allemagne, et exploite en outre deux sites de production à grande échelle en Bulgarie (Ruse) et en Chine (Shenyang).



Avec environ 300 collaborateurs, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires d'environ 55 millions d'euros en 2022.







