Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mutares : a finalisé l'acquisition de Lapeyre Cercle Finance • 01/06/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Mutares a conclu avec succès auprès de Saint-Gobain l'acquisition de Lapeyre et de ses filiales. 'Cette acquisition constitue la transaction la plus importante de l'histoire de Mutares' indique le groupe. Avec un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros, Lapeyre renforcera le segment Biens & Services en tant que nouvelle plateforme d'investissement. L'entreprise exploite 10 usines qui approvisionnent un vaste réseau de 131 magasins en France.

Valeurs associées MUTARES XETRA +3.43%