Musk se félicite du soutien allemand apporté à la technologie d'aide à la conduite de Tesla, alors que le groupe cherche à obtenir l'autorisation de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le ministre allemand des Transports affirme qu'il fera pression pour que le système soit homologué

* L'Allemagne s'accorde avec Tesla pour que le FSD puisse dépasser la limite de vitesse de 10% maximum

* Tesla propose de renommer le système “Tesla Assisted Driving”, selon le ministre

par Marie Mannes et Miranda Murray

Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , s'est félicité mercredi du soutien apporté par l'Allemagne au système logiciel d'aide à la conduite du constructeur américain, alors qu'il cherche à obtenir une homologation à l'échelle européenne pour cette technologie dont les chercheurs en sécurité routière ont averti qu'elle présentait des allégations de sécurité exagérées .

“Danke schön”, a écrit Musk sur sa plateforme de réseaux sociaux X au sujet du ministre allemand des Transports, Steffen Bilger, qui faisait pression pour l'homologation de la technologie “Full Self-Driving” dans toute l’Europe .

M. Bilger a déclaré mardi dans un communiqué qu’il plaidait en faveur d’une homologation rapide par l’UE après avoir discuté le mois dernier avec Tesla de nombreux détails techniques, ainsi que des questions de responsabilité.

Dans le cadre de ces discussions, l’Allemagne a convenu avec Tesla que le système pourrait légèrement dépasser la limite de vitesse maximale, dans une fourchette allant jusqu’à 10% – une approche que l’Allemagne soutiendra également dans le cadre du processus d’homologation européen, où les excès de vitesse sont devenus l’un des principaux points de discorde.

Les défenseurs de la sécurité , ainsi que certaines autorités de régulation, estiment que l’utilisation par Tesla d’une fonction de “speed-offset” , qui permet au système de rouler au-delà de la limite autorisée, devrait être supprimée avant que l’homologation ne soit accordée.

M. Bilger a ajouté que Tesla avait également proposé de renommer le système “Tesla Assisted Driving” afin de répondre aux inquiétudes selon lesquelles son nom actuel serait quelque peu trompeur. Le système offre une assistance aux conducteurs, mais n’est pas entièrement autonome.

“Mon objectif est que les conducteurs de Tesla puissent profiter sans délai des avantages de la “conduite assistée” dans toute l’UE”, a déclaré M. Bilger.

TESLA FAIT PRESSION POUR OBTENIR L'HOMOLOGATION DE L'UE

L’Allemagne est le dernier d’une poignée de pays européens, dont les Pays-Bas et la Belgique , à apporter son soutien à cette technologie.

Cependant, plusieurs pays de l’UE, dont la Suède et la France, ont exprimé leurs inquiétudes quant au dépassement des limitations de vitesse par le FSD, et un vote de l’UE prévu pour octobre a été reporté au moins jusqu’en décembre, le temps que certains pays effectuent des tests supplémentaires .

La version du système spécifique à l’Europe, approuvée par les autorités de régulation néerlandaises en début d’année, excluait certaines fonctionnalités disponibles aux États-Unis, notamment un réglage dit “Mad Max ”, mais conservait une fonction permettant d’augmenter la vitesse maximale du véhicule jusqu’à 50% au-dessus de la limite de vitesse détectée.

Tesla, dont la première usine européenne a été construite près de Berlin, considère que l’homologation du FSD est essentielle pour stimuler ses ventes en Europe, où l’entreprise cherche à regagner des parts de marché face à la concurrence croissante des constructeurs chinois de véhicules électriques.

Un rapport spécial de Reuters publié mercredi a détaillé comment Tesla a mené une campagne de lobbying intensive pour obtenir l’homologation européenne du système, et a obtenu le soutien de certaines autorités nationales de régulation malgré les inquiétudes persistantes des experts en sécurité et de plusieurs États membres de l’UE.

L’entreprise présente le FSD comme une technologie capable de sauver des vies, bien que les experts ayant examiné la méthodologie de Tesla pour Reuters affirment que l’étude de l’entreprise n’apporte aucune preuve à l’appui de cette affirmation, qui est au cœur de la campagne de lobbying actuelle de Tesla en Europe.