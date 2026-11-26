Musk s'engage à offrir deux actions SpaceX à chaque enfant américain dans le cadre d'une offensive de charme en faveur de l'IA d'une valeur de 18 milliards de dollars

Elon Musk prévoit d'offrir à chaque enfant des États-Unis deux actions SpaceX, alors qu'il tente de rallier le soutien du public à ses activités dans les domaines des satellites et de l'IA, à une période où le secteur technologique fait l'objet d'une intense surveillance publique et politique.

L'homme le plus riche du monde a annoncé cette distribution d'actions, d'une valeur totale d'environ 18 milliards de dollars, à la veille de Thanksgiving et quelques heures seulement après que SpaceX eut obtenu mercredi l'autorisation de l' e américaine pour déployer un million de satellites destinés à des centres de données spatiaux.

Musk cherche à renforcer le rôle d’ SPCX.O de SpaceX dans le secteur de l’IA, alors même que la croissance rapide des infrastructures informatiques suscite des inquiétudes quant à leur impact environnemental et à l’influence économique et politique des milliardaires du secteur technologique.

Les opposants au développement des centres de données figuraient parmi les principaux atouts des démocrates lors des élections de mi-mandat américaines de ce mois-ci .

« Cette initiative contribue clairement à élargir la participation du public à l’aventure SpaceX », a déclaré jeudi Chez Anbu, responsable du conseil en gestion de patrimoine chez OCBC à Singapour.

« Donner aux enfants un intérêt économique direct dans l’entreprise crée un discours fort autour d’une participation plus large aux bénéfices de l’IA et de l’économie spatiale », a ajouté M. Anbu.

La Commission fédérale des communications (FCC) a annoncé avoir approuvé la proposition de constellation de satellites de SpaceX afin de répondre à la demande en forte croissance en matière de calcul pour l’IA.

Les astronomes s’inquiètent depuis longtemps de ces développements dans l’espace et la Société astronomique américaine s’est dite « découragée et consternée » par la décision de la FCC.

Elle a averti que la constellation proposée « compromettrait considérablement des décennies d’investissements fédéraux dans les installations astronomiques » ainsi que la capacité des astronomes et du grand public à profiter du ciel nocturne et à l’étudier.

CONCOURS DE PARTAGE

Les enfants recevraient une action de SpaceX et une autre de sa part personnellement, a déclaré Musk dans un bref message publié sur X.

Dans un autre message, M. Musk a précisé que les actions de la société SpaceX seraient transférées le mois prochain.

« L’action provenant directement de moi sera transférée à l’expiration de ma période de blocage, en juin de l’année prochaine », a ajouté M. Musk.

SpaceX a annoncé plus tôt mercredi qu’elle ferait don d’une action ordinaire de classe A nouvellement émise à chaque compte « Trump Account » actuellement actif, précisant que M. Musk s’engageait personnellement à verser un nombre d’actions équivalent à celui offert par l’entreprise.

Le programme « Trump Account » est conçu pour permettre aux Américains de moins de 18 ans d’acquérir une participation en bourse et de se constituer un patrimoine dès leur plus jeune âge. La Maison Blanche a indiqué en octobre qu’elle avait ouvert près de 70 millions de comptes. L’action SpaceX a clôturé à 127,44 dollars mercredi, ce qui valorise cet engagement à près de 18 milliards de dollars.

SpaceX n’a pas répondu à une demande de commentaire visant à savoir si les dons d’actions SpaceX de Musk seraient liés aux comptes Trump.

« Cela permet de constituer une base massive et durable d’actionnaires particuliers », a déclaré Christopher Brankin, conseiller en marchés mondiaux chez le courtier Mitrade Group.

« Cela suscite un engouement immédiat sur les marchés et crée un vivier considérable de clients maîtrisant les questions financières pour les plateformes de trading, à mesure que cette génération atteint l’âge adulte », a-t-il ajouté.

Musk, dont la fortune s’élève à environ 824 milliards de dollars, a déclaré le mois dernier qu’il offrirait une de ses actions SpaceX à chaque enfant américain. En juin, il détenait environ 6,42 milliards d’actions de la société.

« L’année prochaine, j’offrirai une de mes actions SpaceX à chaque enfant américain. Ce sera la première d’une longue série », avait déclaré Musk dans un message publié sur X à l’époque.

« Offrir directement aux gens des actions, qui constituent des participations dans l’économie de demain, est la bonne solution », a ajouté M. Musk, dont la plupart des actions philanthropiques ont été menées par l’intermédiaire de la Fondation Musk, qui détiendrait plus de 14 milliards de dollars d’actifs.

En octobre, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et son mari se sont engagés à offrir une partie de leurs actions SpaceX à chacun des plus de 2 millions d’enfants dans le cadre de l’initiative lancée par Trump.

Musk et son rival dans le domaine de l’IA, Anthropic ANT.O , ont des visions radicalement différentes quant à la manière de partager une partie des fruits du boom de l’IA.

Anthropic, qui est entrée en bourse au début du mois, a déclaré en octobre qu’elle consacrait 5 % de ses actions à un nouveau fonds destiné au « bien commun ».

Anthropic a précisé que cette initiative, d’une valeur d’environ 54 milliards de dollars aux cours actuels, lui donnerait davantage de flexibilité et d’envergure pour effectuer des dons au profit de l’humanité.

« C’est sans doute une opération de relations publiques pour les comptes de Trump… mais aussi une réponse au battage médiatique autour de la philanthropie d’Anthropic qui risque de voir le jour », a déclaré Mark Tinker, directeur des investissements chez Toscafund HK à Hong Kong.

« Après tout , c'est Thanksgiving! » , a ajouté M. Tinker.