Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a déclaré mercredi que chaque enfant aux États-Unis recevrait deux actions de SpaceX SPCX.O , la société spécialisée dans l'espace et l'IA qu'il dirige, s'engageant ainsi à faire un don d'une valeur d'environ 18 milliards de dollars.

Musk et Anthropic ANT.O , une entreprise rivale spécialisée dans l’IA, ont récemment présenté des projets radicalement différents pour partager une partie des bénéfices du boom de l’IA, alors que le secteur fait l’objet d’une surveillance publique et politique de plus en plus étroite.

Les enfants recevront une action de la société et une autre de sa part à titre personnel, a déclaré Musk dans un bref message publié sur X, sans donner plus de détails.

Dans un message distinct, Musk a précisé que les actions SpaceX seraient transférées le mois prochain.

"L’action provenant directement de moi sera transférée à l’expiration de ma période de blocage, en juin de l’année prochaine", a ajouté M. Musk.

SpaceX a annoncé plus tôt mercredi qu’elle ferait don d’une action ordinaire de classe A nouvellement émise à chaque compte "Trump Account" actuellement actif, précisant que M. Musk s’engageait personnellement à verser un nombre d’actions équivalent à celui offert par l’entreprise.

Le programme "Trump Account" est conçu pour permettre aux Américains de moins de 18 ans d’acquérir une participation en Bourse et de se constituer un patrimoine dès leur plus jeune âge. La Maison Blanche a indiqué en octobre qu’elle avait ouvert près de 70 millions de comptes. L’action SpaceX a clôturé à 127,44 dollars mercredi, ce qui valorise cet engagement à près de 18 milliards de dollars.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire visant à savoir si les dons d’actions SpaceX de Musk seraient liés aux comptes Trump.

"Cela permet de constituer une base massive et durable d’actionnaires particuliers", a déclaré Christopher Brankin, conseiller en marchés mondiaux chez le courtier Mitrade Group. "Cela suscite un engagement immédiat sur le marché et crée un vivier considérable de clients dotés de connaissances financières pour les plateformes de trading, à mesure que cette génération atteint l’âge adulte."

Musk, dont la fortune s’élève à environ 824 milliards de dollars, a déclaré le mois dernier qu’il offrirait une de ses actions SpaceX à chaque enfant américain. En juin, il détenait environ 6,42 milliards d’actions de la société.

"L’année prochaine, j’offrirai une de mes actions SpaceX à chaque enfant américain. Ce sera la première d’une longue série", avait déclaré Musk dans un message publié sur X à l’époque.

"Offrir directement aux gens des actions, qui constituent des participations dans l’économie de demain, est la bonne solution", a ajouté Musk.

La plupart des actions philanthropiques de Musk ont été menées par l’intermédiaire de la Fondation Musk, qui détiendrait plus de 14 milliards de dollars d’actifs.

En octobre, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et son mari se sont engagés à offrir une partie de leurs actions SpaceX à chacun des plus de 2 millions d’enfants dans le cadre de l’initiative lancée par Donald Trump.

Anthropic, qui est récemment entrée en Bourse , a annoncé le mois dernier qu’elle consacrait 5 % de ses actions à un nouveau fonds destiné au "bien commun".

Anthropic a précisé que cette initiative, d’une valeur d’environ 54 milliards de dollars aux cours actuels, lui donnerait davantage de flexibilité et d’envergure pour effectuer des dons au profit de l’humanité.

D’autres dirigeants ont également mis en place d’importantes initiatives philanthropiques à long terme.

Warren Buffett, président émérite de Berkshire Hathaway BRKa.N et l’une des figures les plus emblématiques de la philanthropie, aurait déjà donné 60 milliards de dollars à ce jour, et la majeure partie du reste de sa fortune, estimée à environ 150 milliards de dollars, devrait également être consacrée à des œuvres caritatives.

La Fondation Bill & Melinda Gates a distribué plus de 100 milliards de dollars depuis sa création en 2000, une partie de cette somme provenant des dons de Warren Buffett.