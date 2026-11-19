Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , a déclaré jeudi que l'entreprise continuerait à augmenter sa production dans son usine chinoise, selon Yuyuan Tantian, un compte de réseau social affilié à la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.
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Musk a tenu ces propos lors d'une rencontre avec Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, a rapporté Yuyuan Tantian
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Musk a visité l'usine Tesla de Shanghai lors de son voyage en Chine, où il a également assisté à des événements de l'APEC dans la ville de Shenzhen, dans le sud du pays, selon la publication d'un dirigeant de Tesla sur les réseaux sociaux. Il s'agissait de sa première visite à l'usine depuis 2023
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Au cours des dix premiers mois de cette année, Tesla a livré 810 889 véhicules Model 3 et Model Y depuis son usine de Shanghai, soit une hausse de 21,4% par rapport à l'année précédente
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L'usine de Shanghai dispose actuellement d'une capacité de production de plus de 950 000 véhicules par an
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L'usine s'approvisionne à 98% en pièces utilisées pour la fabrication des voitures en Chine et exporte vers des marchés tels que l'Europe, la Corée du Sud et l'Australie
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