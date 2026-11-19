Tesla TSLA.O : son directeur général, Elon Musk, a déclaré jeudi que l'entreprise continuerait d'augmenter la production de son usine en Chine, selon Yuyuan Tantian, un compte de réseau social affilié à la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.
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Elon Musk a tenu ces propos lors d'une rencontre avec Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, a rapporté Yuyuan Tantian
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Au cours des dix premiers mois de cette année, Tesla a livré 810 889 véhicules Model 3 et Model Y depuis son usine de Shanghai, soit une hausse de 21,4 % par rapport à l'année précédente
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L'usine de Shanghai dispose actuellement d'une capacité de production de plus de 950 000 véhicules par an
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L'usine s'approvisionne à 98 % en pièces utilisées dans la fabrication des voitures en Chine et exporte vers des marchés tels que l'Europe, la Corée du Sud et l'Australie
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