Musk réorganise xAI après la fusion de SpaceX et avant une introduction en bourse majeure

Elon Musk a remanié la direction de xAI mercredi, une semaine après que le milliardaire a fusionné la startup d'intelligence artificielle avec sa société spatiale SpaceX.

Cette décision intervient alors que SpaceX se prépare à l'une des plus importantes introductions en bourse jamais réalisées. SpaceX a déclaré le 2 février qu'elle allait acheter xAI pour créer une société d'une valeur de 1,25 billion de dollars, et qu'elle prévoit d'entrer en bourse dans le courant de l'année pour aider à financer l'ambition du milliardaire d'installer des centres de données dans l'espace.

Mardi, les cofondateurs de xAI, Tony Wu et Jimmy Ba, ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'ils avaient démissionné de la société d'intelligence artificielle qu'ils avaient créée avec M. Musk il y a moins de trois ans, ajoutant ainsi à l'exode qui a privé la société de la moitié de ses 12 cofondateurs.

"xAI a été réorganisée il y a quelques jours pour améliorer la rapidité d'exécution", a déclaré M. Musk dans un message sur X, ajoutant qu'il fallait "malheureusement se séparer de certaines personnes."

La société a été réorganisée en quatre domaines d'application principaux, a déclaré Musklors d'une réunion de la société publiée sur X.

Le cofondateur Guodong Zhang dirigera l'équipe Imagine de xAI, tandis que Toby Pohlen dirigera l'équipe Macrohard, qui dirige les efforts d'automatisation des processus de l'entreprise.