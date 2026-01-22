Musk participera pour la première fois à Davos après avoir critiqué le WEF pendant des années

Elon Musk participera pour la première fois au Forum économique mondial de Davos jeudi, marquant un revirement frappant pour le milliardaire qui a publiquement critiqué le rassemblement annuel des élites politiques et économiques.

La personne la plus riche du monde rejoindra le directeur général de BlackRock BLK.N , Larry Fink, dans un panel prévu à 15h30 GMT, selon le dernier programme du Forum économique mondial.

La présence de Musk à Davos intervient alors qu'il continue à jouer un rôle clé dans plusieurs débats mondiaux, notamment en ce qui concerne la fourniture par SpaceX d'internet par satellite à des zones de conflit et les critiques publiques concernant les images sexualisées générées par Grok, un chatbot développé par sa startup d'intelligence artificielle xAI.

Ces dernières années, M. Musk a été l'un des principaux détracteurs du WEF, critiquant régulièrement le rassemblement annuel de Davos, qu'il juge élitiste, irresponsable et déconnecté des gens ordinaires.

M. Musk s'est moqué à plusieurs reprises de Davos sur sa plateforme de médias sociaux X, le qualifiant d'"ennuyeux" et affirmant que le WEF est "un gouvernement mondial non élu que les gens n'ont jamais demandé et dont ils ne veulent pas."

Le statut du directeur général de Tesla TSLA.O en tant qu'allié du président américain Donald Trump a élevé son poids politique, lui donnant un degré d'influence inhabituel sur les discussions politiques couvrant la technologie, la défense et les communications mondiales.

Plusieurs des entreprises de Musk intéressent directement les gouvernements, notamment SpaceX, un important sous-traitant de la défense américaine dont le réseau Starlink fonctionne dans des zones de conflit, et X, la plateforme de médias sociaux qu'il contrôle, où les changements apportés aux politiques de modération ont suscité des critiques concernant la désinformation et les discours haineux.