Musk devrait rejoindre Trump à l'APEC ; la participation de Huang est incertaine, selon le SCMP

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Des grands dirigeants d'entreprises américaines, dont le directeur général de Tesla, Elon Musk, devraient rejoindre la délégation du président Donald Trump en Chine à l'occasion du sommet de l'APEC qui se tiendra la semaine prochaine, a rapporté mardi le South China Morning Post, tout en précisant que la présence du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, restait incertaine.

M. Huang était auparavant en pourparlers pour rejoindre la délégation, mais sa participation est désormais remise en question, selon l'article, qui cite des sources, dans le contexte d'une récente polémique qui a conduit le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O à enquêter pour déterminer s'il avait été la cible d'une opération de renseignement étranger.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le sommet de l’APEC est prévu les 18 et 19 novembre à Shenzhen, pôle technologique du sud de la Chine

* Interrogé dimanche sur la possibilité d’emmener Huang lors de son voyage en Asie la semaine prochaine, Trump a répondu: “Je ne sais pas, mais je l’emmènerais certainement”

* Les directeurs généraux de plusieurs entreprises américaines avaient accompagné le président Trump lors de son voyage en Chine en mai, notamment Michael Miebach, directeur général de Mastercard MA.N , Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , et Huang, dans le but principal de résoudre des problèmes commerciaux avec la Chine

* La participation de Huang à ce voyage revêtait une importance particulière pour Nvidia, qui peine à obtenir l’autorisation réglementaire de commercialiser ses puissantes puces d’IA H200 en Chine

* Dimanche, le conseil d’administration de Nvidia a ouvert une enquête afin de déterminer si Huang avait été la cible d’une opération de renseignement étranger, après qu’un article eut affirmé qu’il entretenait des relations étroites avec une femme d’affaires chinoise qui transmettait des informations à Pékin

* Bien que Huang soit l’un des plus proches alliés de Trump dans la Silicon Valley, la récente polémique a remis sur le devant de la scène les relations entre le président et le directeur général de Nvidia

* Tesla, Mastercard, Nvidia et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles