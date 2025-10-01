Musk devient la première personne à atteindre une valeur nette de 500 milliards de dollars, selon la liste Forbes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte)

Le directeur général de Tesla

TSLA.O , Elon Musk, est devenu mercredi la première personne de l'histoire à atteindre une valeur nette de près de 500 milliards de dollars, propulsé par un rebond des actions de la société de véhicules électriques et par l'augmentation des valorisations des autres start-ups de l'entrepreneur technologique.

Selon l'indice des milliardaires de Forbes, la valeur nette d'Elon Musk s'élevait à 499,5 milliards de dollars à 15 h 55 heure de l'Est.

L'action Tesla est à l'origine de l'augmentation de la valeur nette d'Elon Musk. Les actions ont augmenté de plus de 14 % depuis le début de l'année et ont grimpé de près de 4 % mercredi, ajoutant plus de 7 milliards de dollars à sa valeur nette.

Le mois dernier, le conseil d'administration de Tesla a proposé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour Elon Musk, soulignant ainsi l'emprise qu'il exerce sur le constructeur automobile, qui tente de se transformer en un géant de l'IA et de la robotique.

La startup de Musk spécialisée dans l'IA, xAI, et la société de fusées SpaceX ont également revu leurs valorisations à la hausse cette année.

Le fondateur d'Oracle ORCL.N , Larry Ellison, suit Musk en tant que deuxième personne la plus riche sur la liste de Forbes, avec une valeur nette d'environ 351,5 milliards de dollars en date de mercredi.