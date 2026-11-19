Musk affirme s'être senti « plutôt ridicule » face à l'ampleur des dépenses engagées pour les élections de mi-mandat après la déroute des républicains

Elon Musk a déclaré mercredi qu'il se sentait « plutôt bête » au vu des sommes qu'il avait dépensées pour les élections de mi-mandat américaines de cette année, après les défaites cuisantes essuyées par les républicains.

Le directeur général de Tesla TSLA.O et de SpaceX SPCX.O , qui est également l’homme le plus riche du monde, a dépensé près d’un demi-milliard de dollars pour soutenir les candidats républicains et faire en sorte que le Texas reste « rouge » — un État qui abrite son constructeur automobile Tesla, sa société SpaceX (spécialisée dans les fusées et l’IA) ainsi qu’un projet de coentreprise entre les deux sociétés dans le domaine de la fabrication de puces électroniques.

Ces paris électoraux se sont soldés par un échec, les démocrates ayant pris le contrôle des deux chambres du Congrès, tandis que la démocrate Gina Hinojosa a battu le républicain Greg Abbott à l’élection du gouverneur du Texas, ce qui constitue un camouflet cinglant pour le président américain Donald Trump, un proche allié de Musk que le milliardaire avait contribué à faire élire.

« Je me sens assez bête d’avoir dépensé autant d’argent sans en voir grand-chose en retour », a déclaré Musk, s’exprimant en ligne mercredi lors du DealBook Summit organisé par le New York Times.

Il a ajouté qu’il était possible que les candidats républicains aient obtenu des résultats encore plus mauvais sans ces dépenses, mais a souligné que ce résultat démontrait que les fonds de campagne ne suffisaient pas à eux seuls à déterminer l’issue d’une élection.

« Si je pouvais remonter le temps, j’aurais probablement dépensé moins d’argent », a-t-il déclaré.

Abordant ses propres ambitions en matière d’IA, Musk a déclaré qu’Anthropic allait « très probablement » continuer à louer de la capacité de calcul à SpaceX et qu’elle souhaitait en obtenir beaucoup plus.

Il a précisé que le scénario le plus probable était qu’Anthropic sollicite 10 gigawatts supplémentaires de capacité de calcul auprès de SpaceX.