Musk affirme que Nvidia perdra des contrats “cruciaux” sans Jensen Huang

Elon Musk a déclaré samedi, dans un message publié sur X, que le fabricant de puces Nvidia NVDA.O perdrait des contrats “cruciaux” sans son directeur général Jensen Huang, désormais évincé.

Musk a expliqué que, bien que Jensen Huang ait géré “brillamment” la chaîne d’approvisionnement chez Nvidia, bon nombre de ces contrats n’étaient “qu’une poignée de main avec Jensen, et non un contrat écrit”.