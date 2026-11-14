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Musk affirme que Nvidia perdra des contrats “cruciaux” sans Jensen Huang
information fournie par Reuters 14/11/2026 à 15:47

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Elon Musk a déclaré samedi, dans un message publié sur X, que le fabricant de puces Nvidia NVDA.O perdrait des contrats “cruciaux” sans son directeur général Jensen Huang, désormais évincé.

Musk a expliqué que, bien que Jensen Huang ait géré “brillamment” la chaîne d’approvisionnement chez Nvidia, bon nombre de ces contrats n’étaient “qu’une poignée de main avec Jensen, et non un contrat écrit”.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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