Musk affirme que Google souhaite louer davantage de capacité de calcul auprès de SpaceX

Elon Musk a déclaré samedi dans un message publié sur X que Google GOOGL.O souhaitait louer davantage de capacité de calcul auprès de SpaceX SPCX.O , sans fournir plus de détails.

Musk, SpaceX et Google n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

SpaceX a déjà conclu un contrat pluriannuel de services cloud avec Google, signé avant son introduction en bourse très médiatisée. Google versera à SpaceX 920 millions de dollars (XX millions d'euros) par mois d’octobre de cette année à juin 2029, conformément aux termes de l’accord annoncé en juin.

Cette capacité de calcul comprend environ 110 000 GPU Nvidia NVDA.O , des processeurs, de la mémoire et d’autres composants associés.

La demande d’infrastructures informatiques a explosé depuis l’arrivée des services d’IA générative, ce qui a incité les entreprises technologiques à investir massivement dans des centres de données équipés de puces de pointe de Nvidia et d’autres fabricants.

En mai, la société rivale Anthropic a déclaré avoir conclu un accord pour exploiter les ressources informatiques de SpaceX.

Dans un document réglementaire déposé en juin, SpaceX a révélé avoir conclu des accords de capacité de calcul avec Anthropic et Google, d’une valeur totale de plus de 70 milliards de dollars (XX milliards d'euros).

SpaceX renforce également sa capacité de calcul au-delà de son centre actuel situé dans la région de Memphis. L’entreprise a annoncé ce mois-ci qu’elle allait consacrer plus de 74 milliards de dollars (XX milliards d'euros) à un projet d’investissement dans un nouveau centre de supercalcul à Starbase, dans la vallée du Rio Grande au Texas, ainsi que dans un deuxième campus situé dans le comté de Cochise, en Arizona.