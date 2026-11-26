Elon Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , a déclaré mercredi dans un message publié sur X que chaque enfant aux États-Unis recevrait deux actions, l'une de la part de l'entreprise et l'autre de sa part à titre personnel.

SpaceX avait annoncé plus tôt dans la journée qu’elle ferait don d' une action ordinaire de classe A nouvellement émise à chaque compte « Trump » actuellement actif, précisant qu’Elon Musk s’engageait personnellement à verser un nombre d’actions équivalent à celui offert par l’entreprise.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires visant à savoir si les dons d’actions SpaceX d'Elon Musk seraient liés aux comptes « Trump » ou s’ils seraient assortis d’une période de blocage.

En octobre , la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et son mari s’étaient engagés à offrir une part de leurs actions SpaceX à chacun des plus de 2 millions d’enfants dans le cadre de l’initiative de Trump.

Elon Musk a déclaré le mois dernier qu’il offrirait une de ses actions SpaceX à chaque enfant américain.

“L’année prochaine, j’offrirai une de mes actions SpaceX à chaque enfant américain. Ce sera la première d’une longue série”, a déclaré Elon Musk, qui dirige SpaceXSI, concurrent d’Anthropic, dans un message publié sur X.

“Offrir directement aux gens des actions, qui constituent des participations dans l’économie de demain, est la solution”, a ajouté Elon Musk.