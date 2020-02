MUSEE GREVIN : la grève a pénalisé l'activité au premier trimestre

(AOF) - Musée Grévin a réalisé vendredi soir son point d'activité au titre de son premier trimestre 2019-2020 (clos fin décembre). Ainsi, la filiale de la Compagnie des Alpes a publié un chiffre d'affaires de 3,73 millions d'euros en très légère baisse de 0,8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Sur la lancée de l'exercice précédent et de la mise en place du Nouveau Grévin, le nouvel exercice 2019/2020 avait démarré très favorablement pour le site avec une hausse de l'activité à fin novembre de 13,3 % par rapport à l'exercice précédent, explique le groupe.

Le mouvement de grève dans les transports a en revanche, à partir de début décembre, pénalisé fortement l'activité de Musée Grévin.

La fréquentation du 1er trimestre ressort au total toutefois en légère hausse de 3,3 % à 189 863 visiteurs.

Parallèlement, si la dépense par visiteur (admission, boutique et photos) se maintient globalement par rapport à la même période de l'exercice précédent, les activités Restauration et Privatisations pâtissent de la situation du mois de décembre, traditionnellement l'un des mois les plus forts de l'année.

Concernant ses perspectives, Musée Grévin indique que la fin des vacances scolaires de Noël sur les premiers jours de janvier et les semaines qui ont suivi ont également été affectées par la grève dans les transports.

