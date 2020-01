Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Municipales-Reçu par Macron, Villani poursuit sa campagne à Paris Reuters • 26/01/2020 à 20:58









(Actualisé avec Villani à sa sortie de l'Elysée, nouveau sondage) PARIS, 26 janvier (Reuters) - Cédric Villani, candidat dissident La République en marche (LaRem) aux élections municipales à Paris, a réaffirmé dimanche son intention de poursuivre sa campagne "en toute indépendance", évoquant une "divergence majeure" au sortir d'un rendez-vous avec Emmanuel Macron. Après une heure d'entretien à l'Elysée avec le président, qui avait demandé à le voir, le député mathématicien a dit son souhait de maintenir sa candidature "librement" pour le scrutin des 15 et 22 mars, semblant préparer le terrain à une éventuelle exclusion du parti présidentiel. "Aujourd'hui, j'acte une divergence majeure", a dit le député de l'Essonne à sa sortie. "Entre l'appartenance à un appareil politique et l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiens en maintenant ma candidature librement." Cédric Villani repousse ainsi la main tendue par Benjamin Griveaux, candidat investi par le parti présidentiel, qui lui demande d'éviter un duel fratricide favorisant selon lui la maire socialiste sortante, Anne Hidalgo. "J'ai toujours ouvert les bras, je continuerai à le faire. Le changement à Paris passera par le rassemblement. C'est l'esprit de Paris. C'est mon seul état d'esprit", a dit Benjamin Griveaux dimanche à Reuters. L'ex-porte-parole du gouvernement a parlé avec Emmanuel Macron en marge d'une remise de décoration à l'un de ses colistiers jeudi dernier à l'Elysée, a fait savoir son entourage. Une enquête Odoxa-CGI pour le Figaro publiée ce dimanche place Cédric Villani à 10% - le seuil pour qu'une liste passe au deuxième tour -, à six points derrière Benjamin Griveaux. L'écart était de deux points dans une enquête Ifop pour le Journal du dimanche du 19 janvier. Dans le sondage Odoxa, le candidat Europe Ecologie-Les Verts David Belliard est à 14,5%. Anne Hidalgo est en tête à 23%, devant l'ancienne ministre Les Républicains Rachida Dati, à 20%. EXCLUSION DE LAREM ? En affirmant son indépendance, Cédric Villani risque plus que jamais l'exclusion de LaRem, dont le délégué général, Stanislas Guerini, lui a demandé de "choisir". "La balle est dans leur camps", a dit dimanche soir à ce sujet à Reuters un membre de l'entourage de Cédric Villani. Interrogé samedi par Reuters, le parlementaire avait déjà rejeté les attaques de ceux qui l'accusent de favoriser une division mortifère pour le camp d'Emmanuel Macron, qui a recueilli plus de 30% des voix à Paris aux élections présidentielle de 2017 et européennes de 2019. "Ce n'est pas à coup de tractations entre appareils qu'on gagne une élection à Paris. Les Parisiens veulent plus que cela : ils veulent qu'on leur présente un projet sur lequel il peuvent s'appuyer, et c'est à cela que je m'applique", a-t-il dit en marge d'une déambulation dans le 17e arrondissement. "Je représente seulement le camp des Parisiens, c'est mon seul camp, ma seule chapelle", a aussi déclaré le député, qui doit présenter son programme le 5 février dans un théâtre parisien. Dans un climat social alourdi par la contestation contre la réforme des retraites, la République en marche se prépare à des élections municipales difficiles. Lors des voeux à la presse mi-janvier, Emmanuel Macron avait affirmé ne pas vouloir de mêler de ce scrutin local par essence. "Je ne suis pas candidat aux municipales. Le président de la République n'est pas l'homme d'un parti et je suis attaché à cette règle", avait-il dit. (Elizabeth Pineau, avec Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.