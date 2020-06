Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Municipales-Macron ne veut pas tirer de conclusions "excessives" Reuters • 29/06/2020 à 19:38









PARIS, 29 juin (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré lundi ne pas vouloir tirer de conclusions nationales "excessives" du résultat des élections municipales de la veille en France. "Il ne s'agit pas dans la vie de la Nation de tirer des conséquences excessives de scrutins qui sont d'abord des scrutins locaux", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse avec la chancelière Angela Merkel en Allemagne. Les écologistes ont confirmé dimanche au second tour leur percée des européennes de mai 2019 en l'emportant à Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Tours, Poitiers, Besançon, en plus d'être reconduits à Grenoble. Trois ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée, la République en marche n'a en revanche conquis aucune grande ville. (Michel Rose, avec Jean-Philippe Lefief, édité par Bertrand Boucey)

