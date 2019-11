Municipales à Paris : visée par une information judiciaire, Rachida Dati "ira jusqu'au bout" de sa campagne

Elle espère "rassembler le plus largement" possible, et envisage d'inclure des candidat du mouvement de Valérie Pécresse.

Rachida Dati à Saint-Cloud, le 24 janvier 2019. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Elle promet de découvrir "qui est derrière" les manœuvres qui ont conduit à l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre. Et en attendant, Rachida Dati, investie par Les Républicains pour les municipales à Paris, a assuré jeudi 7 novembre qu'elle ira sur RMC et BFMTV "jusqu'au bout" de sa campagne.

Interrogée sur la possibilité quelle arrête sa campagne en cas d'éventuelle mise en examen, Mme Dati a assuré que "non, parce que la mise en examen ce n'est pas un acte d'accusation. C'est un statut protecteur" permettant d'avoir accès au dossier. "Ces manoeuvres, j'en ai subi beaucoup, mais encore une fois, j'irai jusqu'au bout et je découvrirai qui est derrière", a-t-elle ajouté.

Une enquête pour "abus de biens sociaux" et "corruption" a été ouverte sur des prestations et conseil conclues par Mme Dati notamment avec une filiale de Renault-Nissan. Elle a été déclenchée par une plainte déposée le 17 avril par une actionnaire de Renault. "Il ne s'agit pas d'une plainte de Renault" mais "d'un avocat qui fait ça pour des raisons obscures et très personnelles" , a assuré Mme Dati pour qui cette plainte "ne tient pas" car l'avocat "a pris sa compagne comme cliente, ce qui est illégal" et "lui a fait acheter des actions avant une assemblée générale de Renault".

UN APPEL À VALÉRIE PÉCRESSE

Interrogée sur sa campagne, la candidate investie mercredi a promis de "rassembler le plus largement" possible, en ne rejetant pas d'inclure des candidats issus de Libres!, le mouvement de la présidente (ex-LR) d'Île-de-France Valérie Pécresse.

"S'il y a des candidats issus du mouvement Libres!, ils peuvent être sur notre liste mais il faut aussi une cohérence. Vous ne pouvez pas faire un saupoudrage de candidats chez tout le monde", a-t-elle affirmé, en répétant: "J'aurai des listes partout avec des candidats partout".

Sur le fond elle a promis "une mesure choc sur l'aide aux loyers" pour "les classes moyennes et les familles", qui sera annoncée d'ici un mois.