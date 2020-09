Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munich Re voit une baisse des pertes liées au coronavirus au T3 Reuters • 07/09/2020 à 15:55









par Tom Sims FRANCFORT, 7 septembre (Reuters) - Le réassureur allemand Munich Re MUVGn.DE a déclaré lundi que les demandes d'indemnisation liées à la pandémie de coronavirus avaient baissé au troisième trimestre mais le groupe s'attend à être pénalisé par une série d'ouragans en Amérique du Nord et l'explosion massive à Beyrouth. Le premier réassureur mondial avait estimé à environ 1,5 milliard d'euros les pertes liées au COVID-19 au cours du premier semestre, ce qui a exercé une forte pression sur ses bénéfices et l'a incité à renoncer, comme d'autres, à ses prévisions pour l'année. Munich Re prévoit que les ouragans nord-américains Hanna, Isaias et Laura du début de l'été entraînerons des pertes "d'un montant de plusieurs centaines (low triple-digit) de millions ". La société s'attend à un montant similaire de demandes d'indemnisations à la suite de l'explosion de Beyrouth. La saison des incendies de forêt en Californie n'entraîne pas de pertes matérielles jusqu'à présent, a en revanche précisé le réassureur. (Tom Sims, version française Dagmarah Mackos)

Valeurs associées MUENCHENER RUECKV XETRA +1.78%