Munich Re: résultats annuels 2023 conformes aux attentes

(CercleFinance.com) - Le réassureur allemand Munich Re a annoncé mardi une hausse plus marquée que prévu de son dividende après des résultats annuels 2023 globalement conformes aux attentes.



Le groupe bavarois, numéro un mondial de son secteur, a précisé qu'il verserait un coupon de 15 euros par action au titre de l'exercice 2023, un chiffre en hausse de 29,3% par rapport à 2022 et supérieur aux attentes des analystes



A 1.004 millions d'euros, son bénéfice net au quatrième trimestre dépasse légèrement le consensus (980 millions d'euros), tandis que son profit sur l'ensemble de l'année, de 4,6 milliards d'euros, dépasse l'objectif de 4,5 milliards qu'il s'était lui-même fixé.



Son ratio combiné, une mesure-phare de la rentabilité dans l'assurance, s'est détérioré à 85,2% contre 83,2% fin 2022.



Munich Re, qui s'estime bien armé pour faire face aux nouvelles menaces que constituent les phénomènes météorologiques extrêmes et les cyberattaques, a confirmé sa prévision d'un bénéfice net de l'ordre de cinq milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice en cours.



Ces éléments n'empêchait pas le titre Munich Re de reculer de 0,4% mardi en fin de matinée à la Bourse de Francfort.





