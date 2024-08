Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Munich Re: résultat net de 1 623 ME au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Le groupe de réassurance allemand Munich Re a généré un résultat net de 1 623 millions d'euros au deuxième trimestre 2024 (contre 1 154 millions d'euros au 2ème trimestre 2023) et de 3 763 millions d'euros (contre 2 425 millions d'euros au 1er semestre 2023) au cours des six premiers mois de l'année.



Le chiffre d'affaires d'assurance lié aux contrats d'assurance émis a progressé d'une année sur l'autre au 2ème trimestre à 14 953 ME (contre 14 175 ME). Le chiffre du 1er semestre s'einscrit à 30 014 ME (contre 28 448 ME).



'Bien que notre objectif de bénéfice pour 2024 reste inchangé à 5,0 milliards d'euros, notre résultat semestriel impressionnant rend plus probable que nous puissions atteindre, voire dépasser, nos objectifs pour l'ensemble de l'année' a déclaré Joachim Wenning, Président du Conseil de direction.





