Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munich Re : objectif 2021 maintenu après un trimestre solide information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Le géant allemand de la réassurance Munich Re a dévoilé mardi un bénéfice presque doublé pour le deuxième trimestre, une performance qui lui permet de confirmer sa prévision de résultat annuel. Son bénéfice net est ressorti à 1,1 milliard d'euros, contre 579 millions d'euros un an plus tôt, un chiffre en ligne avec les indications que le groupe avait fournies au marché le mois dernier. Dans son communiqué, le réassureur se dit bien placé pour atteindre son objectif d'un bénéfice consolidé de 2,8 milliards d'euros cette année, qualifiant ses performances trimestrielles de 'solides'. Son bénéfice d'exploitation s'est établi à 1,55 milliard d'euros sur le trimestre écoulé, contre 755 millions d'euros un an plus tôt. Elément important, les pertes imputables à la situation sanitaire ont largement baissé, puisque l'impact du Covid-19 au sein des comptes trimestriels se limite à 241 millions d'euros, contre 700 millions un an plus tôt. Sur les six premiers mois de l'année, les pertes liées au coronavirus ressortent quant à elles à 505 millions d'euros, à comparer avec un chiffre de 1,5 milliard d'euros au premier semestre 2020. Munich Re a toutefois précisé que les sinistres consécutifs aux intempéries ayant touché le nord de l'Europe le mois dernier devraient se traduire par des dépenses de l'ordre de 500 millions d'euros. Toutes ces annonces étaient plutôt bien accueillies par les investisseurs mardi matin, puisque l'action Munich Re progressait de plus de 0,6% en Bourse de Francfort Au même moment, l'indice regroupant les valeurs de l'assurance, le STOXX Europe 600 Insurance, avançait de 0,3%.

Valeurs associées MUENCHENER RUECKV XETRA +0.93%