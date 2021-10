Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munich Re : le troisième trimestre sera bénéficiaire information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Munich Re a annoncé mardi qu'il serait bénéficiaire au troisième trimestre en dépit de lourdes pertes liées encaissées sur les catastrophes naturelles. Le géant de la réassurance a indiqué que les intempéries qui ont frappé l'Allemagne et les pays voisins lors du passage de la tempête Bernd se traduiraient par des pertes de l'ordre de 600 millions d'euros. Aux Etats-Unis, l'ouragan Ida a causé à lui seul des pertes estimées à quelque 1,2 milliard d'euros dans l'activité d'assurance-dommages (IARD). Munich Re précise toutefois que ses résultats d'investissements favorables, ses gains sur cessions ainsi que des effets de change positifs devraient lui permettre d'afficher un bénéfice d'environ 400 millions sur le trimestre écoulé. A titre de comparaison, les analystes prévoyaient une légère perte, de l'ordre de 10 millions d'euros. En conséquence, Munich Re se dit toujours bien placé pour atteindre son objectif d'un bénéfice de 2,8 milliards d'euros en 2021. A la Bourse de Francfort, l'action grimpait de presque 3% mardi après la publication de ces chiffres.

Valeurs associées MUENCHENER RUECKV XETRA +3.31%