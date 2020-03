Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munich Re : gagne +2,3%, un analyste n'est plus à la vente Cercle Finance • 04/03/2020 à 17:40









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de +2,3% à la Bourse de Francfort après le relèvement de recommandation de Jefferies. Le bureau d'analyse relève son opinion sur Munich Re de 'sous-performance' à 'conserver' et son objectif de cours de 197 à 215 euros, alors que 'le marché continue de négliger l'impact négatif de rendements bas de façon persistante, ce à quoi (il) ne peut s'opposer'. 'Avec un ratio de solvabilité II de 237%, Munich Re a surpassé nos attentes de capital en 2019, en partie en optant pour l'application de l'Ajustement Volatilité pour la première fois', note par ailleurs le broker dans sa note de recherche.

Valeurs associées MUENCHENER RUECKV XETRA -0.86%