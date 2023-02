Munich Re: en repli malgré des résultats meilleurs que prévu information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 12:33

(CercleFinance.com) - Le géant allemand de la réassurance Munich Re a fait état jeudi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, à la faveur notamment des bonnes performances de ses activités vie et santé.



Au quatrième trimestre, le bénéfice net du groupe a presque doublé pour atteindre plus de 1,5 milliard d'euros, contre 871 millions d'euros un an plus tôt, alors que les analystes anticipaient un profit de l'ordre de 1,4 milliard.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, Munich Re dit avoir engrangé un bénéfice net de 3,4 milliards d'euros, contre 2,9 milliards en 2021, une performance au-delà de son objectif initial fixé à 3,3 milliards.



Le réassureur s'est par ailleurs dit bien parti pour atteindre les prévisions établies dans le cadre de son plan stratégique 'Ambition 2025', prévoyant un bénéfice net de quatre milliards d'euros cette année.



Malgré ces annonces, le titre perdait 3,8% jeudi à la mi-journée, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice DAX de la Bourse de Francfort, qui affiche lui une hausse de 0,4%.



La société avait annoncé hier soir son intention de racheter pour près d'un milliard d'euros de ses propres actions entre mai 2023 et avril 2024, ce qui - en plus du dividende annuel de 11,60 euros par titre - représente une rétribution de 2,6 milliards d'euros à destination des actionnaires.