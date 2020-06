Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munich Re : en baisse, pénalisé par un broker Cercle Finance • 08/06/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - Le titre Munich Re recule ce lundi de -0,7%, alors que l'analyste Oddo BHF a annoncé revoir à la baisse sa recommandation sur celui-ci, passant de 'Neutre' à 'Alléger', avec un objectif de cours de 225 euros (contre 205 euros jusque-là, pour un potentiel de baisse de -7%). 'Le potentiel du titre à notre objectif de cours est dorénavant inférieur à celui de l'ensemble du secteur, ce qui justifie de réduire notre recommandation', explique le broker.

Valeurs associées MUENCHENER RUECKV XETRA -1.03%