Munich Re : dégradé par un courtier, le titre baisse

(CercleFinance.com) - Le titre du réassureur allemand Munich Re subit mardi la plus forte baisse du DAX après une dégradation de Credit Suisse, qui a ramené sa recommandation sur la valeur de 'neutre' à 'sous-performance'. L'action Munich Re perd actuellement plus de 2% à la Bourse de Francfort, alors que le DAX cède 0,7% et que l'indice européen du secteur de l'assurance, le STOXX Europe 600 Insurance, lâche 1,3%. Credit Suisse, qui affiche un objectif de cours de 209 euros, rappelle que l'action s'est récemment revalorisée en dépit de son exposition aux risques liés à l'épidémie de Covid-19. Pour le broker, cette remontée est 'prématurée'.

Valeurs associées MUENCHENER RUECKV XETRA -1.84%