Munich Re: BPA en hausse de 71% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Munich Re publie un bénéfice net de 2140 millions d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de 68,4% par rapport au 1er trimestre 2023.



Le BPA ressort ainsi à 15,96 euros, en hausse de 71,7%.



'Chaque secteur d'activité a joué un rôle dans cette performance impressionnante', souligne Christoph Jurecka, CFO de la firme, qui indique que Munich Re a su exploiter des opportunités de croissance attractives dans un contexte de taux toujours élevés.



Au 31 mars, Munich Re comptait 31 226 ME de capitaux propres, en hausse par rapport trimestre précédent (29 772 ME).



Le ratio de solvabilité de Munich Re a augmenté à 273% (vs 267% au 31 décembre 2023), ce qui reste au-dessus de la fourchette optimale de 175 à 220%.



Munich Re précise qu'un rachat d'actions d'un volume de 1,5 MdE est prévu.

'Nous prévoyons toujours de générer un bénéfice de 5 milliards d'euros en 2024 mais il est désormais probable que nous dépassions cet objectif', explique en substance le directeur financier.





