Munich Re : bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Munich Re gagne plus de 2% à Francfort, à la faveur de propos de Bank of America qui relève sa recommandation sur le titre du réassureur bavarois à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 3% à 282 euros. Outre un taux de croissance annuel moyen du BPA de 6% et un rendement de 7% attractifs, le broker pointe un bon traitement des problèmes de la Covid par le groupe et s'attend à ce que des rachats d'actions continus soutiennent ses objectifs de croissance du BPA.

Valeurs associées MUENCHENER RUECKV XETRA +2.79%