Munich Re bien orienté après la publication de ses comptes

Munich Re grimpe de 2,6%, à 584 EUR, à Francfort, à la suite de la publication complète de ses résultats du 3e trimestre et de la confirmation des nouveaux objectifs du réassureur, une publication accueillie positivement par DZ Bank.

Le groupe dévoile ainsi un bénéfice net de 1 742 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, en baisse par rapport aux 1 997 MEUR engrangés un an auparavant. Pour rappel, il avait annoncé à titre préliminaire, le 26 octobre dernier, un bénéfice net d'environ 1,7 MdEUR.

Munich Re met en avant "des performances opérationnelles très satisfaisantes dans l'ensemble des segments d'activité, une charge liée aux sinistres majeurs inférieure aux attentes moyennes en réassurance dommages et responsabilité civile, ainsi qu'un solide résultat des placements financiers dans la réassurance".

Le groupe bavarois rappelle en outre que le bénéfice net plus élevé enregistré au cours du même trimestre de l'année précédente s'expliquait notamment par une charge exceptionnellement faible liée aux sinistres majeurs au 3e trimestre 2025.

Compte tenu de ces résultats, Munich Re rappelle également avoir relevé sa prévision de bénéfice net pour l'ensemble de 2026, passant de 6,3 MdsEUR à environ 6,6 MdsEUR, un nouvel objectif qui semble pourtant prudent aux yeux de DZ Bank.

Selon la banque allemande, Munich Re pourrait profiter du 4e trimestre pour renforcer davantage ses réserves comptables et/ou réaliser des moins-values sur la cession d'obligations de son portefeuille, à condition qu'aucun sinistre majeur d'une ampleur exceptionnelle ne survienne d'ici la fin de l'année.

"Le prochain catalyseur sera la publication des prévisions de bénéfice pour 2027, attendue le 10 décembre. Nous anticipons un objectif de bénéfice au moins supérieur à celui initialement fixé pour 2026", estime DZ Bank, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre, avec une juste valeur (fair value) de 625 EUR.