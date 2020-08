Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munich Re : bénéfice en forte baisse au deuxième trimestre Cercle Finance • 06/08/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - Munich Re a fait état jeudi d'un bénéfice en forte baisse au deuxième trimestre, du fait des pertes liées à la pandémie de coronavirus. Le groupe allemand, numéro un mondial de la réassurance, a fait état ce matin d'un bénéfice net de 579 millions d'euros, contre 993 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent. L'épidémie de Covid-19 a représenté un coût de l'ordre de 700 millions d'euros sur le trimestre, indique Munich Re, qui estime à quelque 1,5 milliard d'euros les pertes ayant trait à la pandémie sur l'ensemble du premier semestre. Le groupe précise que sur ce montant, près de 1,4 milliard d'euros sont liés à sa branche de réassurance IARD et autour de 100 millions d'euros à son métier de réassurance de personnes (vie et santé). Dans son communiqué, Munich Re met par ailleurs en avant le degré 'élevé' d'incertitude autour des conséquences économiques et financières à venir de l'épidémie et déclare s'abstenir, dans ces conditions, de fournir toute prévision de résultat pour l'exercice 2020. Le titre cède actuellement 3,6% alors que l'indice DAX est globalement stable.

Valeurs associées MUENCHENER RUECKV XETRA -4.56%