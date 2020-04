Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munich Re : a retiré ses prévisions en raison du Covid-19 Cercle Finance • 01/04/2020 à 10:48









(CercleFinance.com) - Munich Re a retiré ses prévisions financières pour 2020, en raison de la pandémie du Covid-19, et a annoncé qu'il suspendait son programme de rachat d'actions 'jusqu'à nouvel ordre'. La firme allemande a déclaré que son activité de réassurance IARD avait subi une charge de sinistres considérable en raison des pertes au premier trimestre, alors que la crise du Covid-19 s'était considérablement aggravée. Munich Re s'attend désormais à des bénéfices de l'ordre de trois millions d'euros pour les trois premiers mois de 2020, contre un bénéfice de 633 millions d'euros au premier trimestre 2019. Citant 'une grande incertitude' concernant les impacts de la pandémie, Munich Re a également déclaré qu'il n'atteindrait pas son objectif de profit de 2,8 milliards d'euros pour 2020. Le groupe confirme cependant sa proposition d'augmenter le dividende de 9,80 euros par action.

Valeurs associées MUENCHENER RUECKV XETRA -5.21%