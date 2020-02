Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munic : succès de l'introduction en Bourse Cercle Finance • 05/02/2020 à 18:16









(CercleFinance.com) - Munic annonce ce soir le succès de son introduction en Bourse et l'inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris. Le Conseil d'administration de Munic a fixé le prix d'introduction à 7,95 euros par action. Celui-ci a également décidé d'exercer la Clause d'Extension à hauteur de 100%. 'Au total, l'augmentation de capital représente un montant brut d'environ 18,4 millions d'euros, à laquelle vient s'ajouter la cession d'actions dans le cadre de l'Option de Surallocation pour un montant de 2,8 millions d'euros portant l'opération à 21,2 millions d'euros', précise Munic.

Valeurs associées MUNIC Euronext Paris 0.00%