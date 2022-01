Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munic: salué pour une forte hausse du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Munic bondit de 9% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de l'exercice 2021 de 19,3 millions d'euros, en croissance très soutenue de +156% par rapport à l'année précédente et de +12% par rapport au niveau d'activité de 2019, avant la pandémie.



Dans le sillage du premier semestre 2021, marqué par un net rebond de l'activité, la société de technologies embarquées a enregistré une accélération de sa croissance au second semestre avec une hausse particulièrement dynamique de ses ventes de +182%.



Revendiquant une prise de commandes extrêmement dynamique, Munic débute 2022 avec un carnet de commandes qui représente déjà 92% du chiffre d'affaires de l'année écoulée, contre historiquement un niveau situé entre 15% et 25% à cette période de l'année.





