Munic : réalise la 1ère étape de son projet d'IPO

(CercleFinance.com) - Munic, spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicule, annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse de Munic sur le marché Euronext Growth Paris. ' Aujourd'hui, la société compte près de 270 références clients au sein d'un portefeuille diversifié et largement tourné vers l'international (97% de l'activité réalisée hors de France en 2018), parmi lesquels de grands constructeurs automobiles, loueurs, assureurs dont Metromile, réseaux d'entretien dont Groupauto, équipementier, opérateurs Télécom dont T-Mobile, compagnies pétrolières, opérateurs de gestion de flottes dont Vimcar, etc. ' indique la direction. Munic a enregistré un chiffre d'affaires consolidé (non audité) de 17,0 ME en 2019, dont +32% sur la gamme de Smart Dongles qui représente désormais 89% de l'activité.

