MUNIC : première étape du projet d'introduction sur Euronext Growth Paris

(AOF) - Munic a annoncé l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicule a ainsi réalisé la première étape du projet d'introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'une approbation sur le Prospectus relatif à l'opération.

En 2018, le chiffre d'affaires de Munic s'est établi à 15,2 millions d'euros, marqué par une forte évolution du mix produits (+43,1% de croissance sur la gamme de Smart Dongles qui totalisaient 75% de l'activité) et une montée en puissance de clients récurrents.

Les Smart Dongles sont des boîtiers intelligents, qui sont en mesure de collecter, filtrer et analyser, en plus des données télématiques de base (géolocalisation GPS, accéléromètre, kilométrage estimé à partir du GPS), une quantité importante d'informations issues du véhicule (niveau précis de carburant dans le réservoir, usure des pneus, état de la batterie ou des plaquettes de freins, analyse des codes de défaut, position des pédales, ceintures, volant, etc.).

La société affiche un résultat d'exploitation ajusté proche de l'équilibre (-0,6 million) malgré les investissements technologiques et commerciaux consentis en 2018.

En 2019, Munic a enregistré un chiffre d'affaires consolidé (non audité) de 17 millions d'euros, dont +32% sur la gamme de Smart Dongles qui représente désormais 89% de l'activité.

Aujourd'hui, Munic compte près de 270 références clients au sein d'un portefeuille diversifié et largement tourné vers l'international : 97% de l'activité réalisée hors de France en 2018.

La société compte aujourd'hui 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. Elle a fait le choix d'un modèle d'externalisation de la production - à même d'accompagner ses fortes ambitions de croissance - et s'appuie aujourd'hui sur la société Asteelflash, sur deux sites de production (Chine et Tunisie).

Elle souligne que 2019 a constitué un virage, qui amorce un changement de dimension. Elle a a notamment remporté un contrat majeur avec un nouveau client, T-Mobile USA (3ème opérateur télécom américain) pour proposer aux abonnés de ce dernier un hotspot Wifi au sein de leurs véhicules.

D'une durée initiale de 2 ans renouvelable automatiquement, ce contrat ouvre la voie à un potentiel de ventes d'au moins 100 000 Smart Dongles par an et plutôt de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de Smart Dongles par an. Les premières livraisons ont débuté au 4ème trimestre 2019.

Munic a l'ambition d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, dont 75 millions issus de l'offre actuelle de ventes de solutions packagées et 25 millions générés à travers les abonnements en " Data as a Service " de la plateforme EKKO.

Au-delà de son offre actuelle, Munic a élaboré un modèle de vente complémentaire afin de permettre un déploiement à grande échelle de ses technologies. Baptisée EKKO, cette offre innovante, dont le lancement commercial est planifié au 2ème trimestre 2020 en Europe, est basée sur la massification du parc de Smart Dongles dans les véhicules et la mutualisation de leur usage. Les données issues du véhicule seront proposées, de façon anonyme et sécurisée (compatibilité RGPD), à des entreprises sous forme d'abonnement et pourront être utilisées pour proposer de nouveaux services à l'automobiliste (remise sur sa prime d'assurance, opérations de maintenance préventives de pièces, etc.).

Le fonds d'investissement familial Grandis-Lux détient aujourd'hui 49,9% du capital de la société.