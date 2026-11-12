MUNIC : MUNIC DÉPLOIE SA SOLUTION EKKOFLEET AUPRÈS DE NOUVEAUX CLIENTS

MUNIC (Euronext Growth® Paris – FR0013462231 – ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce deux nouveaux déploiements de sa plateforme de gestion de flotte connectée EKKOFLEET auprès d'Actemium Marne Métal, entreprise du Groupe VINCI ÉNERGIES, et de la Fondation Charles Mion – Aider Santé, établissement de santé privé basé en Occitanie.

Ces nouveaux projets illustrent la dynamique de développement d'EKKOFLEET et sa capacité à répondre aux besoins d'organisations évoluant dans des secteurs d'activité variés, de l'industrie aux services de santé.

EKKOFLEET : UNE OFFRE DIFF ÉRENCIANTE AU COEUR DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE MUNIC

Dans un marché de la gestion de flottes professionnelles particulièrement concurrentiel, MUNIC entend accélérer le développement d'EKKOFLEET en s'appuyant sur la richesse fonctionnelle de sa plateforme et le renforcement continu de son offre technologique.

La société mise notamment sur deux leviers de différenciation : (i) son partenariat stratégique avec BOSCH , qui combine l'expertise de MUNIC dans les technologies embarquées et les services connectés à celle de BOSCH dans le diagnostic automobile, notamment à travers des solutions de diagnostic à distance et d'évaluation de l'état de santé des batteries des véhicules électriques et (ii) l'intégration de nouvelles fonctionnalités reposant sur l'intelligence artificielle et la vision embarquée, notamment à partir des solutions de dashcam .

Ces leviers de différenciation permettent d'enrichir la proposition de valeur d'EKKOFLEET et ainsi de répondre au plus proche aux besoins croissants des gestionnaires de flottes en matière de sécurité, de maintenance et d'optimisation des opérations.

Dans cette dynamique, MUNIC poursuit le déploiement commercial de sa plateforme auprès d'entreprises et d'organisations aux profils et aux enjeux opérationnels variés, comme en témoignent les deux nouveaux projets conclus avec Actemium Marne Métal et la Fondation Charles Mion – AIDER Santé.

ACTEMIUM MARNE MÉTAL (GROUPE VINCI ÉNERGIES) : OPTIMISER LA GESTION DE FLOTTE ET ACCÉLERER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Spécialisée dans les services industriels, Actemium Marne Métal mobilise quotidiennement ses équipes sur des sites techniques et industriels complexes. L'intégration de la plateforme EKKOFLEET permet désormais à l'entreprise de disposer d'une vision centralisée et en temps réel de sa flotte.

Dans ce cadre, la plateforme EKKOFLEET permet notamment :

La géolocalisation en temps réel : optimisation des itinéraires afin de réduire les temps de trajet et améliorer la réactivité des interventions ;

optimisation des itinéraires afin de réduire les temps de trajet et améliorer la réactivité des interventions ; L'identification des conducteurs et conformité : suivi précis des affectations véhicules pour renforcer la sécurité et simplifier la gestion réglementaire du parc automobile ;

suivi précis des affectations véhicules pour renforcer la sécurité et simplifier la gestion réglementaire du parc automobile ; Le suivi des lois de roulage : accès à des données fiables pour s'assurer du respect des contrats de location.

Par ailleurs, dans un contexte de hausse des coûts énergétiques, Actemium Marne Métal s'appuie sur les outils d'analyse de données d'EKKOFLEET afin d'optimiser l'exploitation de sa flotte. La plateforme permet ainsi :

d' identifier les leviers de réduction de consommation de carburant grâce à des indicateurs précis ;

de carburant grâce à des indicateurs précis ; d' encourager des pratiques d'éco-conduite contribuant à réduire les coûts d'exploitation ;

contribuant à réduire les coûts d'exploitation ; de limiter l'usure prématurée des véhicules et la sinistralité.

Enfin, l'électrification progressive de la flotte constitue un axe stratégique pour Actemium Marne Métal. EKKOFLEET accompagne cette transition grâce à des fonctionnalités avancées de gestion des véhicules électriques :

Gestion de flotte électrique : suivi en temps réel de l'état de charge (SoC) et supervision des sessions de recharge ;

suivi en temps réel de l'état de charge (SoC) et supervision des sessions de recharge ; Diagnostic d'électrification : analyse des profils d'usage afin d'identifier les véhicules thermiques pouvant être remplacés par des modèles électriques de manière pertinente et rentable.

« La transformation de notre flotte vers l'électrique nécessite des données fiables pour garantir la continuité de nos services industriels. EKKOFLEET nous apporte cette intelligence, de l'éco-conduite au suivi des recharges, pour une flotte performante et durable. », déclare Yannick Delille, Chef d'entreprise chez Actemium Marne Métal.

LA FONDATION CHARLES MION – AIDER SANT É : RENFORCER LE PILOTAGE DE LA FLOTTE AU SERVICE DES PARCOURS DE SOINS

Acteur spécialisé dans la prévention et les soins liés aux maladies rénales et à la dialyse, la Fondation Charles Mion – AIDER Santé coordonne quotidiennement différents services nécessitant des usages variés de véhicules : déplacements médicaux, logistique, interventions techniques et activités de support.

Dans cet environnement où la continuité des soins et la qualité de service sont essentielles, la Fondation a choisi EKKOFLEET afin de disposer d'une vision centralisée et homogène de sa flotte. Avec des usages et des contraintes opérationnelles différents selon les services, la Fondation recherchait une solution capable d'apporter flexibilité, visibilité et simplicité de gestion.

À ce titre, la plateforme EKKOFLEET permet notamment :

de suivre les véhicules et leurs usages en temps réel ;

et leurs usages en temps réel ; d' améliorer la gestion des déplacements ;

; de faciliter le suivi des opérations de maintenance ;

des opérations de maintenance ; d' optimiser l'exploitation globale du parc automobile.

Grâce à cette interface centralisée, les équipes peuvent ainsi mieux anticiper les besoins opérationnels et renforcer la disponibilité des véhicules au service des patients et des équipes médicales et soignantes.

Plus largement, EKKOFLEET accompagne les organisations ayant des contraintes terrain fortes grâce à des outils de suivi, d'analyse et d'optimisation adaptés aux réalités opérationnelles. La solution combine notamment géolocalisation, maintenance préventive, alertes et suivi d'exploitation afin d'aider les gestionnaires de flotte à améliorer la disponibilité des véhicules et la qualité de service.

« Nos activités impliquent des usages très différents des véhicules selon les services concernés. EKKOFLEET nous apporte une vision globale et des outils de pilotage qui simplifient notre gestion quotidienne et améliorent notre efficacité opérationnelle », déclare Vincent Laur, Responsable du Pôle ressources matérielles de la Fondation Charles Mion – AIDER Santé .

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des terminaux embarqués, dont les Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge & Cloud Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge & Cloud Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

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