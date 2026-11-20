MUNIC : MODIFICATION DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONFIÉ À PORTZAMPARC (BNP PARIBAS)

MUNIC (Euronext Growth® Paris – FR0013462231 – ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, informe le marché de l'ajustement des ressources affectées à son contrat de liquidité confié à Portzamparc (BNP Paribas), à la suite des évolutions de la réglementation afférente aux contrats de liquidité et afin notamment de se conformer à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, appliquée depuis le 1 er janvier 2019.

Dans ce cadre, il a été procédé, le 19 novembre 2026, à un retrait de 4 000 euros en espèces ainsi qu'au transfert de 45 000 titres MUNIC, transférés au nominatif sur le compte propre de la société.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions MUNIC : 74 194

74 194 Solde en espèces : 19 680,28 euros

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des terminaux embarqués, dont les Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge & Cloud Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge & Cloud Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

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