Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Munic: les objectifs à horizon 2026 sont abandonnés information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - Confronté à la dégradation de l'environnement économique et à des décalages de projets, Munic a annoncé mardi qu'il renonçait à ses objectifs à horizon 2026.



Cette annonce intervient alors que le spécialiste des données automobiles a enregistré un chiffre d'affaires en repli de 32% à 14,8 millions d'euros en 2023.



Dans un communiqué, le groupe de technologies embarquées et d'intelligence artificielle explique avoir pâti d'une prudence accrue chez ses clients grands comptes, ce qui a conduit plusieurs commandes à être réduites, voire complètement reportées sur 2024.



Après cet exercice 2023 'perturbé', Munic dit anticiper - sur le plan commercial - une bonne dynamique d'activité en 2024, qui devrait se traduire par un rebond de son chiffre d'affaires et une amélioration de sa rentabilité.



L'entreprise indique toutefois avoir décidé de ne pas maintenir ses objectifs à fin 2026, qui prévoyaient notamment 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à cette échéance.



La société réaffirme pour autant ses importantes ambitions de croissance rentable au cours des prochaines années.



Vers 15h30, le titre Munic décrochait de 16%, sous-performant nettement un marché parisien en hausse de 0,2%. L'action perd 78% sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées MUNIC Euronext Paris -15.26%