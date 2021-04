Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Munic : le titre grimpe après un contrat avec ALD Cercle Finance • 27/04/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Munic, qui fabrique des appareils permettant de décoder les données issues des capteurs des véhicules automobile, grimpe en Bourse ce mardi après l'annonce d'un contrat avec le loueur ALD Automotive. ALD a annoncé ce matin qu'il allait déployer les 'smart dongles' de Munic, ainsi sur la plateforme d'intelligence artificielle Munic.io ,sur l'ensemble de sa flotte de véhicules. Ce contrat intervient alors que son nouveau programme de gestion de la flotte doit justement intégrer des services allant de la surveillance de la flotte aux émissions de CO2, en passant par la consommation de carburant. ALD compte également proposer à ses clients un certain nombre de services à valeur ajoutée à travers une application mobile incluant assistance routière, données kilométriques, rappels d'entretien des véhicules et indicateurs d'efficacité énergétique. Vers 11h20, le titre Munic progressait de 10% dans un marché parisien qui recule d'environ 0,1%. Le titre de l'entreprise technologique accuse encore un repli de l'ordre de 10% depuis le début de l'année.

Valeurs associées MUNIC Euronext Paris +14.47%