Munic: le titre décroche après l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 14:22

(CercleFinance.com) - Munic a bouclé une augmentation de capital de quelque 3,5 millions d'euros, une annonce qui faisait chuter le titre du spécialiste des données automobiles à la Bourse de Paris.



L'action, qui a perdu jusqu'à 14%, reculait encore de 12% en début d'après-midi.



Munic a annoncé avoir a émis un peu plus de 1,1 millions d'actions nouvelles à un prix unitaire de 3,20 euros dans le cadre d'une opération représentant 12% des actions en circulation après l'augmentation de capital.



Concernant la dilution, la participation d'un actionnaire qui détenait 1% du capital avant l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci passera à 0,88%.



Le spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle prévoit d'utiliser les fonds levés pour financer la croissance soutenue de son activité et soutenir ses efforts en matière de recherche et développement (R&D).



Créée en 2002, Munic conçoit des solutions technologiques à même de collecter les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, qu'il associe à une plateforme d'intelligence artificielle qui permet de les analyser et de les valoriser.